Nobenega dvoma ni o tem, kdo je najvplivnejši človek v občinski upravi Maribora. To ni župan Andrej Fištravec, temveč Marko Kovačič iz Miklavža na Dravskem polju. Županov zunanji svetovalec za gospodarske zadeve, ki je leta 2013 usmerjal Fištravčevo predvolilno kampanjo, ima namreč v rokah največ neformalnih vodstvenih niti. Po prepričanju tožilstva je »župan v senci«, kot se ga je v Mariboru prijel vzdevek, goljuf.

Ovadil ga je Ludvik Toplak

Kazensko ovadbo zoper Kovačiča je v začetku leta 2015 razkril Dnevnik. Pregon je sprožila prijava izobraževalnega zavoda Alma Mater Europaea – Evropsko središče Maribor. Prvi mož tega zasebnega zavoda je nekdanji mariborski rektor Ludvik Toplak. S Kovačičem se poznata še iz časov, ko je bil Toplak na univerzi, saj je bil ovadeni podjetnik tedaj član študentskega sveta, njuno plodno sodelovanje pa se je nadaljevalo tudi, ko je Toplak šel med izobraževalce zasebnike. Kovačičevo podjetje Svarog in Toplakov zavod sta nekoč celo soustanovila skupno podjetje IEN.

Njun poslovni odnos je razpadel po poslu z interaktivnimi tablami. Evropsko središče Maribor mu je plačalo več kot 50.000 evrov za nakup teh naprav, vendar je za ta denar dostavil zgolj eno tablo. Toplak je zato prijavil Kovačiča policiji v prepričanju, da ni imel nikoli namena kupiti in dobaviti plačane tehnične opreme, temveč ga je skušal preslepiti in pridobiti premoženjsko korist.

Na podlagi Toplakovih očitkov je okrožni tožilec Andrej Kirbiš utemeljil tri kazniva dejanja poslovnih goljufij. Kovačič naj bi zagrešil še dodatnih sedem poslovnih goljufij, in sicer eno na škodo angleškega dobavitelja informacijskih tabel Steljes Ltd., na seznamu oškodovancev so še samostojna podjetnica, vrtec, šole in fakulteta. Očitana protipravna premoženjska korist skupaj dosega skoraj 120.000 evrov.

Tožilec Kirbiš očita Kovačiču še dve kršitvi temeljnih pravic skupaj sedmih delavcev, ki so bil zaposleni v zavodu Svarog in v družbi Svarog informacijske tehnologije, saj jim ni plačeval prispevkov, s čimer jih je oškodoval za več tisoč evrov. Za goljufijo je zagrožena največ petletna zaporna kazen, kršitelja delavskih pravic pa v primeru pravnomočne obsodbe lahko doleti največ tri leta zapora.

»Krivde ne priznavam. Ne čutim se krivega,« je Kovačič danes dejal predsedujočemu sodniku Boštjanu Polegeku in mu razkril podatek, da je zaradi suma posredovanja pri storitvi kaznivega dejanja še v drugem kazenskem postopku.

Da so bile vse terjatve že v celoti poravnane, pa je sodišču danes sporočil odvetnik Kovačiča Milenko Ačanski in predložil sporazume in dogovore z oškodovanci. Obenem je napovedal, da bodo na glavni obravnavi dokazali, da je Kovačič nakopičil dolgove zaradi slabega finančnega stanja podjetja, zato očitanih kaznivih dejanj ni storil naklepno. Ačanski je še sporočil, da je Kovačič poravnal tudi skoraj vse neplačane socialne prispevke oškodovanim zaposlenim. Preostanek dolga pa bo plačal takoj, ko bo zmogel.