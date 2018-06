Kot so za STA pojasnili v LMŠ, ki kot drugouvrščena na nedavnih volitvah vodi pogovore o morebitnem koalicijskem povezovanju z nekaterimi strankami, so se danes srečali generalni tajniki strank LMŠ, SD, SMC, NSi, SAB in DeSUS. Srečanje je bilo informativne narave, dogovorili pa so se o načinu srečevanj in usklajevanj v prihodnje.

V LMŠ zdaj pripravljajo osnutek koalicijske pogodbe, o katerem se bodo nato s potencialnimi koalicijskimi partnerji poskušali uskladiti. Kakšna bo dinamika programskih usklajevanj, v katere naj bi vpletli strokovnjake s posameznih področij iz posameznih strank, še ni znano, prav tako tudi ne, ali se bodo predstavniki omenjenih strank za skupno mizo znova sestali še ta teden.

Janša, ki je s svojo SDS na volitvah zmagal, pa je v izjavi za medije ob robu srečanja predstavnikov parlamentarnih strank pri premierju, ki opravlja tekoče posle, Miru Cerarju, dejal, da pridejo koalicijske pogodbe na vrsto šele po tistem, ko se bo predsednik republike Borut Pahor odločil, ali in komu bo podelil mandat za sestavo vlade.

Ob tem je navedel, da so doslej sicer že opravili več pogovorov z drugimi strankami, ni pa želel povedati, s katerimi. »Res pa je, da je samo Nova Slovenija prišla z odprtimi vprašanji, na ta način, da so vedeli, kaj piše v našem programu, mi smo vedeli, kaj piše v njihovem, kje so stične točke in razlike,« je dejal.