Na dvoboju Portugalcev na selektorskih klopeh domovine (Fernando Santos) in Irana (Carlos Queiroz) je prvič na tem SP v prvi postavi zaigral Ricardo Quaresma in v 45. minuti dosegel vodilni gol za Portugalsko. In prav na današnji dan pred natanko dvema letoma (25. junija 2016) na EP v Franciji je 34-letni igralec turškega Bešiktaša v četrtfinalu proti Hrvaški dosegel zmagoviti gol v 117. minuti. A njegov gol proti Iranu ni bil zmagoviti, del zaslug za to pa nosi tudi njegov najboljši prijatelj Cristiano Ronaldo, ki je v 53. minuti zapravil enajstmetrovko, ki jo je paragvajski sodnik Caceres dosodil po ogledu videoposnetka. Nova tehnologija je bila v končnici skoraj spet usodna za Ronalda, ki se je po grobem prekršku (udarec tekmeca z roko) izvlekel le z rumenim kartonom. Tretjič je sodnik posegel po videoposnetku v 93. minuti, ko je dosodil kazenski strel za Iran za izenačenje na 1:1, kar pa ni bilo dovolj za napredovanje v drugi del SP.

Portugalska : Iran

»Vse smo imeli pod nadzorom in v svojih rokah, a smo nato postajali vedno bolj živčni. Na srečo se je dobro izteklo,« je dejal portugalski selektor Fernando Santos, njegova ekipa, ki je osvojila drugo mesto v skupini B, pa se bo v osmini finala pomerila z Urugvajem. Precej bolj jezen je bil iranski selektor Carlos Quieroz: »Imam občutek, da nam ni bilo dovoljeno narediti presenečenja. Bili smo blizu, a ste lahko videli, kdo nas je ustavil.« Španci so proti Maroku dvakrat zaostajali (0:1, 1:2), a jim je remi in prvo mesto v skupini – v osmini finala bodo igrali proti Rusom – priigral Iago Aspas v prvi minuti sodnikovega podaljška. Španec je iz bližine zadel s peto, sodniki so s tehnologijo VAR naknadno še preverili, ali je bil mogoče v prepovedanem položaju, vendar se je pokazalo, da ni bil.

Španija : Maroko

Urugvajci so ponižali Ruse V vroči Samari (32 stopinj Celzija) je Rusom za prvo mesto v skupini zadostoval že remi, saj so imeli boljšo razliko v golih od Urugvaja. TodaJužnoameričani so zasenčili gostitelje, katerih mreža se je zatresla že v deseti minuti, ko je s prostega strela zadel Luis Suarez. Sredi prvega polčasa je na domača vrata streljal Diego Laxalt, a žogi je smer spremenil Denis Čerišev in dosegel avtogol. To je bil že šesti avtogol na tem SP, s čimer je izenačen rekord iz Francije 1998. Za končnih 3:0 je v zadnji minuti zadel Edinson Cavani, ki je dosegel svoj prvi gol na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji. Na tekmi za tretje mesto je Savdska Arabija premagala Egipt z 2:1, zmagoviti gol pa je v peti minuti sodnikovega podaljška dosegel Salem Al Dawsari. Junak tekme je bil Essam El Hadary, vratar Savdske Arabije. V 40. minuti je ustavil enajstmetrovko Fahada Al Muvallada, postal pa je tudi najstarejši nogometaš v zgodovini SP: danes je bil star 45 let in 161 dni, na vrhu rekorderjev pa je zamenjal kolumbijskega vratarja Farida Mondragona, ki je na SP 2014 v Braziliji zaigral pri 43 letih in treh dneh.

Urugvaj – Rusija 3:0 (2:0) Skupina A, 3. krog. Strelci: 1:0 Suarez (10), 2:0 Čerišev (23, avtogol), 3:0 Cavani (90). Stadion Arena Samara, gledalcev: 41.970, sodnik: Diedhiou (Senegal), rumeni kartoni: Bentancur; Gazinski, Smolnikov, rdeči karton: Smolnikov. Urugvaj: Muslera, Godin, Coates, Caceres, Bentancur (od 63. De Arrascaeta), Nandez (od 73. Rodriguez), Torreira, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani, selektor: Tabarez. Rusija: Akinfejev, Smolnikov, Kutepov, Ignaševič, Kudrjašov, Gazinski (od 46. Guzjajev), Zobnin, Mirančuk (od 60. Smolov), Samedov, Čerišev (od 38. Fernandes), Dzjuba, selektor: Čerčesov. Igralec tekme: Luis Suarez (Urugvaj). Streli v okvir gola: 7:1, mimo gola: 6:1, blokirani streli: 4:1, streli v vratnico: 0:0, koti: 4:2, prepovedani položaji: 0:2, prekrški: 17:18, vse podaje: 495:356, točne podaje: 426:291, točnost podaj (v odstotkih): 86:82, pretečeni kilometri: 101:98, posest žoge (v odstotkih): 56:44.

Savdska Arabija – Egipt 2:1 (1:1) Skupina A, 3. krog. Strelci: 0:1 Salah (22), 1:1 Salman (51+, 11-m), 2:1 Salem (95). Stadion Arena Volgograd, gledalcev: 36.823, sodnik: Roldan (Kolumbija), rumeni kartoni: Ali Gabr, Fathi. Savdska Arabija: Almosailem, Osama, Alburayk, Motaz, Yasser, Otayf, Salman, Hatan (od 65. Muhannad), Hussain, Salem, Fahad (od 79. Yahia), selektor: Pizzi. Egipt: El Hadary, Ali Gabr, Hegazy, Fathi, Tarek Hamed, Marwan (od 64. Sobhi), Salah, Abdelshafy, Elneny, Abdalla (od 45. Warda), Treziguet (od 81. Kahraba), selektor: Cuper. Igralec tekme: Salem Al Dawrari (Savdska Arabija). Streli v okvir gola: 7:1, mimo gola: 10:6, blokirani streli: 5:1, streli v vratnico: 1:0, koti: 7:2, prepovedani položaji: 1:3, prekrški: 7:16, vse podaje: 654:357, točne podaje: 579:282, točnost podaj (v odstotkih): 89:79, pretečeni kilometri: 101:106, posest žoge (v odstotkih): 62:38.

Iran – Portugalska 1:1 (0:1) Skupina B, 3. krog. Strelca: 0:1 Quaresma (45), 1:1 Ansarifard (93, 11-m). Arena Mordovia v Saransku, gledalcev: 41.685,sodnik: Caceres (Paragvaj), rumeni kartoni: Haji Safi, Sardar; Raphael, Quaresma, Ronaldo, Cedric. Iran: Beiranvand, Ramin, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi (od 56. Mohammadi), Ezatolahi (od 76. Ansarifard), Jahanbakhsh (od 70. Ghoddos), Omid, Mehdi, Amiri, Sardar, selektor: Queiroz. Portugalska: Rui Patricio, Raphael, Fonte, Pepe, Cedric, Adrien, William, J. Mario (od 84. Moutinho), Quaresma (od 70. Bernardo), Ronaldo, Andre Silva (od 96. Guedes), selektor: Santos. Igralec tekme: Ricardo Quaresma (Port). Streli v okvir gola: 2:4, mimo gola: 5:7, blokirani streli: 1:3, streli v vratnico: 0:0, koti: 1:5, prepovedani položaji: 1:1, prekrški: 16:10, vse podaje: 199:592, točne podaje: 132:523, točnost podaj (v odstotkih): 66:88, pretečeni kilometri: 93:89, posest žoge (v odstotkih): 33:67.

Španija – Maroko 2:2 (1:1) Skupina B, 3. krog. Strelci: 0:1 Boutaib (14), 1:1 Isco (19), 1:2 En-Nesyri (81), 2:2 Iago Aspas (91). Stadion Kaliningrad, gledalcev: 33.973,sodnik: Irmatov (Uzbekistan), rumeni kartoni: El Ahmadi, Da Costa, Amrabat, Boussoufa, El Kajoui, Hakimi. Španija: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Jordi Alba, Sergio, Thiago (od 74. Asensio), Isco, Silva (od 84. Rodrigo), Iniesta, Diego Costa (od 74. Iago Aspas), selektor: Hierro. Maroko: El Kajoui, Hakimi, Saiss, Da Costa, Dirar, Boussoufa, El Ahmadi, Belhanda (od 63. Fajr), Zyjach (od 85. Bouhaddouz), Amrabat, Boutaib (od 72. En Nesyri), selektor: Renard. Igralec tekme: Iago Aspas (Španija). Streli v okvir gola: 4:3, mimo gola: 11:2, blokirani streli: 1:1, streli v vratnico: 0:0, koti: 7:1, prepovedani položaji: 1:1, prekrški: 5:17, vse podaje: 762:248, točne podaje: 694:207, točnost podaj (v odstotkih): 91:83, pretečeni kilometri: 103:111, posest žoge (v odstotkih): 68:32.

Skupina A 1. krog: Rusija – Savdska Arabija 5:0, Egipt – Urugvaj 0:1, 2. krog: Rusija – Egipt 3:1, Urugvaj – Savdska Arabija 1:0, 3. krog: Urugvaj – Rusija 3:0, Savdska Arabija – Egipt 2:1. 1. Urugvaj 3 3 0 0 5:0 9 2. Rusija 3 2 0 1 8:4 6 3. S. Arabija 3 1 0 2 2:7 3 4. Egipt 3 0 0 3 2:6 0