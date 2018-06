Potem ko so pred dnevi šentviška lokalna skupnost, tamkajšnja župnija in Društvo Blaž Potočnikova čitalnica povzdignili glas, ker ne želijo, da pokopališče v Šentvidu postane last občine, je župan Zoran Janković zavrnil njihove argumente. Ostal je pri tem, da bo občina postala lastnica pokopališča, in se oprl na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter na odločitev upravne enote, ki je pritrdila občini.

Po mnenju ministrstva je mogoč tudi najem Vpleteni strani si različno razlagata zakon, na podlagi katerega občina namerava postati