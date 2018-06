Petintridesetletni olimpijski prvak je zadnjih pet let igral za SKA St. Peterburg in v letih 2015 in 2017 osvojil tudi pokal Jurija Gagarina za zmago v ligi KHL. Lani je bil s 63 točkami, 31 goli in 32 podajami, tudi najboljši strelec lige.

Pred tem je Kovalčuk v ligi NHL odigral 848 tekem za Atlanto Thrashers in New Jersey Devils ter dosegel 428 golov. Julija 2013 je nepričakovano prekinil 15-letno pogodbo z New Jerseyjem, vredno 100 milijonov dolarjev in se vrnil v Rusijo, pa čeprav bi z obstoječo pogodbo še lahko zaslužil 77 milijonov ameriških zelencev.

Po neuradnih podatkih naj bi Kovalčuk v Los Angelesu na leto zaslužil 6,25 milijona dolarjev.