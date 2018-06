Zelo zgoščen promet v nasprotni smeri, torej iz turističnih krajev proti urbanim središčem, na Prometno-informacijskem centru napovedujejo za ponedeljek popoldne.

Ob tem opozarjajo tudi, da prihaja čas poletnih dopustov in počitnic, zato se bo promet vsak konec tedna močno povečal predvsem od Avstrije in Italije proti turističnim krajem ter nazaj. Ves čas bodo obremenjeni vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj Gruškovje in mejni prehodi v Istri. Voznikom zato priporočajo, da se na pot odpravijo ponoči ali v zelo zgodnjih jutranjih urah.

Zaradi poletnih počitnic pa bodo na drugi strani manjše jutranje in popoldanske konice med tednom, še pišejo na Prometno-informacijskem centru.

V času turistične sezone, torej od danes naprej, se spremeni tudi omejitev tovornega prometa in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton v Sloveniji. Do nedelje, 2. septembra, velja prepoved za omenjeno skupino vozil ob sobotah od 8. do 13. ure in ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.