Prav tako morajo biti v zgoščenem prometu vozniki pozorni na ustrezno razvrščanje in s tem omogočiti vzpostavitev reševalnega pasu. Na avtocesti ali hitri cesti se morajo vozniki takoj, ko opazijo, da se promet ustavlja, razvrstiti skrajno levo, če so na prehitevalnem pasu, oziroma skrajno desno, če so na voznem pasu.

»Ne vemo namreč, ali je zastoj nastal zgolj zaradi zgostitve prometa, zoženja cestišča in podobno ali je njegov vzrok prometna nesreča, zato je treba v vsakem primeru vzpostaviti reševalni pas, s čimer omogočim prosto pot in dostop reševalcem ter intervencijskim vozilom,« svetujejo na AMZS.

Ob tem še opozarjajo, da je lahko zapuščanje vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno. Avtocesta namreč ni postajališče oziroma počivališče, kjer bi se lahko mirno sprehajali, zato naj vozniki in potniki vozil ne zapuščajo, če to ni nujno potrebno.

Pred odhodom preverite stanje na cestah

Voznikom svetujejo, naj se, če je le mogoče, na pot odpravijo, ko so glavne prometnice proti turističnim destinacijam manj obremenjene. Sicer naj izberejo manj obremenjene ceste in mejne prehode ter se na pot odpravijo v čim bolj zgodnjih jutranjih urah. Poskrbijo naj za poln rezervoar goriva, dovolj vode, pa tudi za kakšen prigrizek, ki pride prav, če obstanemo v daljšem zastoju.

Pred odhodom na pot je pomembno, da vozniki potovanje načrtujejo vnaprej in sproti preverjajo stanje na cestah. Namesto uporabe najbolj obremenjenih cest in mejnih prehodov na AMZS voznikom svetujejo iskanje alternativnih poti. »Morda lahko našo pot na počitniško destinacijo združimo z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti ter si tako še dodatno popestrimo naš dopust,« so še predlagali.

Sicer pa lahko aktualno stanje na slovenskih cestah in mejnih prehodih preverimo na spletni strani AMZS, sprotni prikaz pretočnosti naših cest v realnem času pa najbolje prikazuje AMZS mobilna aplikacija. Na spletni strani AMZS je mogoče najti tudi potovalne informacije po evropskih državah, razdalje med kraji po Evropi, cestnine in druge stroške po Evropi, cene goriv po Evropi, omejitve hitrosti po Evropi in prevoznost alpskih prelazov.