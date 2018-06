BDP višji, pokojnine nižje

25. junija v Sloveniji praznujemo dan državnosti. Na ta dan smo leta 1991 sprejeli Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. S tem je Slovenija postala formalno neodvisna. Na katerih področjih smo danes močnejši in na katerih šibkejši kot pred 27 leti? Podatke o tem so zbrali na državnem statističnem uradu.