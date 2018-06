Čeprav o tem nihče ne vodi resne statistike, velja v Mariboru reklo, da je začetek festivala Lent zmeraj moker. In tako je dež ohladil tudi včerajšnji uvodni petek osrednjega poletnega festivala v regiji (22.–30. junij), ki letos doživlja svojo 26. ponovitev.

Organizatorji kakopak upajo, da se ne bo ponovilo lansko leto, ko je deževalo kar štiri dni, saj so letos vendarle dočakali težko pričakovano vrnitev plavajočega odra na Dravi. Na to glavno prizorišče, po katerem je bil Lent v preteklosti najbolj prepoznaven, so umestili najbolj obiskane dogodke, vključno s 30. ponovitvijo Folkarta, iz katerega je festival zrasel. V počastitev okroglega jubileja so organizatorji v Maribor pripeljali cvetober svetovne folklore. Med drugim bodo obiskovalci doživeli strasten tango Argentine, skrivnostno zgodovino perujskih Inkov, vroče ritme Kenije, prvič se bo predstavila nomadska južnosibirska skupina iz ruske avtonomne pokrajine Tuve.

Letošnja novost devetdnevnega festivala, ki ima približno 1,2 milijona evrov vreden proračun, je tudi selitev Večerovega odra z Lenta na Trg Leona Štuklja, kjer je zadnja leta stal začasni glavni oder in kjer bodo obiskovalcem znova na voljo brezplačni koncerti pretežno slovenskih zasedb. Včeraj so tam nastopili Pankrti. Organizatorji iz Narodnega doma so premaknili tudi prizorišče Jurčkovega odra, in sicer k Stari trti, Jazzlent pa ostaja v letnem avditoriju Minoriti.

V ponedeljek bo tam z Big bandom RTV Slovenija nastopil mariborski jazz pianist Marko Črnčec, dan zatem bo na oder stopil kamerunski kitarski virtuoz Richard Bona. V sredo je na vrsti koncert ustanovnega člana legendarne kubanske zasedbe Buena Vista Social Club, Juan de Marcos z Afro-Cuban All Stars. V četrtek bo nastopila korejska pevka Youn Sun Nah, v petek Malijec Vieux Farka Toure, udarni sklepni sobotni koncert pa obljubljajo Monophonics, energična šestčlanska funk in soul zasedba iz San Francisca.

Vse zgoraj našteto je kakopak zgolj drobec obsežnega festivalskega programa, ki se na 49 prizoriščih razteza od dravskega nabrežja skozi mesto v Mestni park. Vse informacije o tem, kaj je mogoče v Mariboru doživeti in zamuditi, so na voljo na spletni strani www.festival-lent.si.