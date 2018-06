Če so Tunizijci z Angleži izgubili za en gol, bi z Belgijci morali za več. Čeravno v neposrednem srečanju Belgijcev in Angležev ni nujno, da bi zmagali Belgijci. Torej 1,76 na več kot gol razlike v korist Belgije, med morebitnimi strelci pa pozornost zbuja Mertens, čigar gol je vreden 3,50. Mehičanom uspeva njihov »vamos muchachos« nogomet, »team building« v javni hiši jim je očitno koristil, sodelujejo med seboj in tudi proti Južni Koreji gre računati na njih. Če bi bilo na voljo več parov, bi bilo povsem sprejemljivih že 1,65 na njihovo zmago, tako pa je treba iskati še kaj več. Morda 3,45 na zmago s točno enim golom razlike.

Dovolj ni niti 1,48 na zmago Nemcev proti Švedom. 2,30 je razpisanih na nemško zmago z več kot enim golom razlike. In bodi tako. Na drugi strani ima Forsberg, ki se na Nemce spozna, na to, da bo zadel, razpisano kvoto 7. Med morebitnimi strelci je zanimiv tudi Müller, ki bi končno lahko že kaj naredil. Kvota na njegov gol je 3. Pri tej tekmi ne gre zanemariti stave polčas/konec, kjer je za 0/1 na voljo 3,55. Na tekmi Anglija – Tunizija je podobna polčas/konec opcija vredna 4,70, je pa manj verjetna. Lahko, da se bo na tej tekmi Angležem odprlo in bodo padali goli. Ti se zdijo manj verjetni na tekmi Japonska – Senegal. Zelo zanimiva tekma. Takšne obrambe, kot jo igrajo Japonci, še ni bilo videti in zgolj 1,55 na manj kot 2,5 gola skupno je razumljivih. Bi se pa lahko zgodila enajstmetrovka, kar bi navrglo 3,20. Japonci so nasploh prijetno presenečenje, Senegal bi v to tekmo znal iti prelahkotno in preveč na krilih vendarle pričakovanega uspeha proti Poljakom. Zato bi prej igral dvojni znak na njih kot na Senegal. Zadnja tekma vikenda je Poljska – Kolumbija. Ekipi nista v najboljšem stanju, obe lahko tako prejmeta kot zabijeta gol, tako da se 1,87 vredna opcija na »oba gol« zdi smiselna.