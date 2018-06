Poglejmo, kje bi se dalo pričakovati kakšno presenečenje. Že nekaj (pripravljalnih) tekem čakam Mehiko. To velja tudi za tekmo s favoriziranimi Nemci. Ki ne delujejo, kot so še lani, ko so osvojili pokal konfederacij. Predvsem Draxler, ki bi moral biti glavni graditelj igre, deluje, kot da je v minulem letu v Parizu stagniral. Izgubil ponos in samozavest. Lahko da se bo fant prebudil, a za zdaj je tako. Nemčija – Mehika torej vsaj »oba gol« za 1,93, kar je kvota, nad katero se ne gre pritoževati. Še manj nad 2,07, da bodo v duelu z Brazilci zadeli tudi Švicarji, kjer pa tudi 1,80 na več od 2,5 gola skupno ni brez veze, čeravno gre za hazardersko opcijo. Brazilci znajo tovrstno trde tekme odigrati z manj goli.

Nekaj tekem je, pri katerih res ne veš, kaj bi. Na primer Švedska – Južna Koreja. Ali Kolumbija – Japonska. Soočenja različnih in neznanih si svetov, v katerih gre v prvih polčasih pričakovati obojestransko previdnost. Torej ničle. Po isti logiki tudi manj golov skupno. Bi pa bolj ognjevita lahko bila tekma Danska – Peru. Mali derbi. Obe ekipi premoreta zanos in vnemo ter sodita v krog kandidatov za »mala presenečenja«. Sploh Peru, na katerega je že dvojni znak v vrednosti 1,59 spodoben, na več kot 2,5 gola skupno pa se ponuja 2,05. Obetavni Maroko je s prvo tekmo pokvaril verjetno vse. No, morebitni presenetljivci so še na voljo. Eni izmed njih so Senegalci. Prvo tekmo igrajo s Poljaki. 1,95 na »oba gol« se zdi smiselno.. Poljake (razen Levandovskega), rada zablokira trema. Postanejo zaripli in predvidljivi. In veliko svojih navijačev bodo imeli, kar zna biti dodaten pritisk. Hrvatom, ki so sicer zelo sposobna ekipa, proti Nigeriji ne bo lahko in jih znam preskočiti, bi pa Srbi morali premagati Kostariko. Hendikep plus 1 v korist Srbije je vreden odličnih 3,55. Tudi Argentina bi Islandijo morala premagati z več kot golom razlike, enako pa velja še za Angleže prot Tuniziji. Angleži bi letos nasploh lahko kaj naredili.