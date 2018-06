Po ugotovitvah Inštituta za digitalni marketing (Digital Marketing Institute) iz Dublina, katerega certifikat predstavlja enotni standard digitalnega izobraževanja, bo do leta 2020 uporaba digitalne tehnologije k svetovnemu bruto domačemu proizvodu prispevala 1,36 trilijona dolarjev. Potrebe po digitalnem znanju v podjetjih skokovito naraščajo.

Te dni je na Gea College končala izobraževanje šesta generacija, kar bo za slovenski trg dela dobrodošlo, saj je strokovnjakov za digitalni marketing v Sloveniji še vedno premalo, kar se kaže tudi v naraščajočem številu oglasov za zaposlitev strokovnjakov za marketing, ki so digitalno odlično podkovani.

Na potrebe podjetij so se odzvali tudi na Zavodu RS za zaposlovanje, ki je zagotovil izobraževanje za digitalni marketing dvema skupinama iskalcev zaposlitve. Od skupno 20 jih program strokovnjak za digitalni marketing – usposabljanje in pridobitev certifikata 16 še obiskuje. Od štirih, ki so 35-urni program uspešno končali, sta dva že zaposlena. Po opravljenem izpitu vsak dobi certifikat dublinskega Inštituta za digitalni marketing.