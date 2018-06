Vitamini. Ste vedeli, da je v zdravem človeku 13 vitaminov, ki jih dobimo večinoma s hrano, njihova primarna naloga pa je vzpostavljanje zdravstvenega ravnotežja? Tako na primer vitamin A (dobimo ga v ribjem olju in jajčnem rumenjaku) skrbi za normalen vid in zdravo kožo, vitamini B (meso, krompir) za delovanje živčevja in srca, vitamin C (paradižnik, paprika) pa za rast kosti in celjenje ran. Kot nalašč za nas, ki imamo tedensko po vsaki nogometni tekmi odrgnine na kolenih.

Na srečo zaužijemo dovolj sadja in zelenjave, tako da težav, povezanih s pomanjkanjem vitamina C (v nasprotju z večino Slovencev, kot pravijo raziskave), nimamo. Pa tudi sicer smo zadnje dni preživljali v družbi štirikolesnega prijatelja, ki mu je zdravo življenje številka 1 na prednostnem seznamu. Vsaj tako smo si razlagali njegovo ime s poudarjeno črko C, pa tudi vitka postava brez odvečnih maščob nas je napeljevala k razmišljanju, da živi zdravo. Nismo bili daleč od resnice. Še več: če želite biti v njegovi družbi, potem je zdravo življenje prvi pogoj. Sploh v različici AMG namreč kaže svoje mogočne mišice, zato se ne spodobi, da z nabranimi odvečnimi kilogrami sedete za njegov volanski obroč. Pa ne samo spodobi. Takoj ob vstopu v potniško kabino vas pričakata športna sedeža, ki sta krojena po merah manekena. Če ste zajetnejše krojeni, se boste vanju le stežka skobacali. Žal. Ali pa tudi ne, saj je prav to lahko dodatna motivacija, da boste izgubili kakšen kilogram. Hujšanje pa se še kako obrestuje. Ko enkrat pohodiš stopalko za plin, postaneš odvisen in bi to počel še in še. Nagrajen si večkratno. Ne samo, da 390 konjičkov šestvaljnika zagotavlja impresivne zmogljivosti, ki se kažejo tudi v pospešku vsega 4,7 sekunde do stotice. Vsak pritisk stopalke za plin nagrajuje z zvokom, ki bi ga poslušali še in še. Ni ravno Mozartova simfonija št. 40, ob kateri se sproščamo, je pa zagotovo ušesom prijeten. Vsakič, ko prestavimo, pa motor še tako odločno zarohni. Če si zaželite maksimalne športnosti, samo prestavite v najbolj športen program. Za nekatere slaba novica je, da sistema stabilnosti ni mogoče izklopiti, a vožnja je kljub temu več kot samo zabavna. Tudi po zaslugi štirikolesnega pogona je avto nalepljen na cesto kot je jezik na ledeni kovinski drog, prestavljate pa lahko samodejno z ušesoma za volanskim obročem. Najzabavneje je prehitevanje, saj boste na cesti le stežka našli štirikolesnika, ki bi bil kos C 43 AMG, le svetujemo vam, da tedaj ne preverite povprečne porabe, saj boste ob videnem omedleli. Kot vas zna zaboleti pri srcu ob pogledu na cenik – zaželenih je najmanj 70.000 evrov. Še dražji bo seveda osemvaljnik s pogonom na zadnji kolesi (C 63 AMG), ki pa za testne vožnje še ni nared.

Skorajda bi pozabili. O koliko C-jih dejansko govorimo? Namesto enostavnega odgovora vam v slogu kviza Milijonar ponujamo, da do odgovora pridete s pomočjo glasu ljudstva, polovičke ali telefonskega pogovora z znancem. Pravilni odgovor je 4. Na voljo je namreč kot kabriolet za željne vetra v laseh, kupe za športne pare, limuzina za klasične kupce in karavan za vse tiste z družinsko nravjo, ki potrebujejo več prostora. Ne glede na to, za katero karoserijsko različico se boste odločili (naj vam prišepnemo, pri Slovencih je z naskokom najbolj priljubljena limuzina), boste privabljali poglede mimoidočih. Podobno kot za njegove brate tudi za razred C velja, da je očem všečen. Oblikovalec Robert Lešnik, sedi, pet! Poglejte samo ritko kupeja. Seveda pa to ni njegov edini atribut, še pameten je povrhu. Mogoče ne ravno za čisto desetko, a bi fakulteto opravil z visokim povprečjem. Sposoben je samodejnega pospeševanja, zaviranja in ohranjanja varnostne razdalje, predvidevanja krožišča in križišča, menjave voznega pasu, ko to nakažemo s smernikom, in pa vožnje po ovinkasti cesti, ko sam vrti volan, a zahteva, da smo zbrani, zato se je volanskega obroča približno vsakih 20 sekund treba dotakniti. Radar in kamera spremljata dogajanje 500 metrov naprej, 40 metrov ob strani in 80 metrov nazaj.

V notranjosti sicer ni revolucionar, kar mu štejemo v dobro, saj tako nagovarja tudi tehnološko manj pismene, nam pa je rešitev upravljanja funkcij z gumbi bližje kot ekran na dotik, a okusi so seveda različni. Tudi ko beseda nanese na konjenico pod prednjim pokrovom. Če so vam blizu novosti, zna biti bencinski 1,5-litrski štirivaljnik pravšnji za vas (C 200). Gre za mehkega hibrida, ki mu električni motor (10 kW) pomaga pri nižjih vrtljajih in pospeševanju, povečuje športnost in znižuje porabo goriva, ki se nam je za 184-konjski motor z dobrimi 8 litri zdela še znosna. Prenovili so tudi vstopna dizla (C 180 d in C 200 d), predvsem v smeri zniževanja porabe in izpustov ogljikovega dioksida. Zeleni bodo skakali od veselja.

Vznemirjeni? Če ste dvignili roko, počakajte še tri mesece, do septembra, ko boste zadovoljeni, razred C pa bo lahko vaš za najmanj 31.500 evrov (C 160 limuzina).