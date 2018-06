Odpoklice je napovedal nemški prometni minister Andreas Scheuer. »Zvezna vlada bo odredila takojšnji uradni odpoklic zaradi nezakonitih naprav za goljufanje,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Kot dodaja nemška tiskovna agencija dpa, bo odpoklicanih 238.000 vozil v Nemčiji.

V potezi bodo najbolj prizadeta dostavna vozila vito in dizelske verzije avtomobilov GLC 4x4 in C razreda.

Scheuer je že konec maja prvega moža Daimlerja Dieterja Zetscheja poklical na sestanek, po katerem je nemška državna agencija KBA odpoklicala okoli 4900 primerkov dostavnega vozila vito. Do danes pa je imel Daimler čas, da razjasni, pri katerih drugih avtomobilih se sporna programska oprema še pojavlja.

»Daimler je obljubil, da bodo nastavitve v nadzorni programski opremi motorja, ki jih je zvezna vlada prepoznala kot sporne, odstranjene kar se da hitro in v transparentnem sodelovanju z oblastmi,« je po pogovorih poudaril minister.

Volkswagen zaradi škandala doslej moral plačati že več kot 25 milijard evrov

Daimler je sicer v preteklih dneh trdil, da ne gre za nedovoljeno programsko opremo. Domnevno sporne funkcije naj bi bile del zapletenega sistema čiščenja izpuha, ki se prilagaja različnim voznim pogojem in dolžini uporabe. To so pripravljeni dokazovati tudi v sodnih postopkih, zato so napovedali pritožbo na odločitev nemških oblasti v zvezi z vitom.

Programska oprema, ki je zmanjšala škodljive izpuste dizelskih motorjev na uradnih testih, je v osrčju t.i. škandala dieselgate, ki je septembra 2015 pretresel Volkswagen. Ta je priznal, da je s sporno opremo opremljenih 11 milijonov njegovih vozil po vsem svetu.

Sporna programska oprema je zagotovila nizke izpuste škodljivih snovi, kot so dušikovi oksidi, v času laboratorijskih testov. Na cestah so bili dejanski izpusti nekaterih snovi do 40-krat večji.

Volkswagen je zaradi škandala doslej moral plačati več kot 25 milijard evrov, še vedno pa proti njemu tečejo število postopki in tožbe.

Svoja vozila so bili prisiljeni odpoklicati tudi nekateri drugi nemški proizvajalci, čeprav doslej noben razen Volkswagna ni priznal sistematičnega goljufanja.