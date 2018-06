Avtomobili brez strehe, prevozno sredstvo za ljubitelje in poznavalce, za tiste, ki so pripravljeni zaradi določenih pomanjkljivosti, ki jih imajo taki avtomobili, zamižati na eno oko, a znajo zato uživati v prepihu. Drugim ti avtomobili niso všeč in se zanje ne bi nikoli odločili. A dejstvo je, da so vsaj pri nas ti modeli bolj kot ne obsojeni na igranje obrobne vloge na trgu in postajajo vedno bolj nišni, če ne že eksotični soudeleženec v prometu. Še pred nekaj leti ali desetletji so jih imele avtomobilske tovarne na voljo v taki in drugačni dostopnejši vlogi, zdaj so morali dokončno narediti prostor križancem ali avtomobilom, ki so bolj všečni večini kupcev.

Seveda imajo ti avtomobili še vedno zveste kupce, a teh je vseeno manj, ker je tudi ponudba vedno bolj omejena. Določene prednosti očitno le ne morejo povsem odtehtati slabosti, ki jih za seboj potegne zasnova avtomobila »zgoraj brez«. »Med slabosti lahko štejemo manjši prtljažni prostor in manjši prostor na zadnjih sedežih, kar je seveda še kako pomembno pri vsakdanji uporabi. A ne pozabimo, tudi prednosti je veliko, mednje lahko štejemo izjemno prijetno vožnjo poleti na račun odprte strehe in boljšo preglednost nad okolico, saj imajo ti avtomobili, ko je spuščena streha, praviloma le sprednji stebriček,« je povedal Urban Šoster iz veleprodaje osebnih vozil Mercedes-Benz in Smart.

Kupci so specifični Tudi kupci teh avtomobilov so po svoje nekoliko bolj specifični. Sicer velja, da so to posamezniki, ki želijo uživati v življenju, se radi izražajo s privlačnim avtomobilom, ekskluzivnost odprte strehe pa jim ponuja drugačne vrste doživetja med vožnjo. Kabriolet je sicer najpogosteje drugo ali tretje vozilo v gospodinjstvu, ki je namenjeno drugačnim vožnjam po regionalnih cestah in v bližini plaž. Redkokdaj vidimo kabriolete v dnevni uporabi na račun manjšega prtljažnika. »Tudi sicer velja, da so kupci večinoma moški nad 45 let,« dodaja Dimitrij Vušnik iz podjetja Mazda Slovenija. Eden teh uporabnikov je že deset let tudi Škofjeločan Aleš Zorman, sicer poklicni voznik. Sam pravi, da se je za nakup odločil zaradi drugačnosti teh avtomobilov in je tako izkusil nekaj novega v življenju: »V zakup sem vzel tudi vse slabosti, ki jih za seboj potegne takšen avtomobil, a z njim zelo uživam. Mogoče se sliši malce oguljeno, a veter v laseh in odprta streha ter uživanje v vožnji – to daje vedno znova nekaj posebnega občutku v vozilu. Na drugi strani seveda ne morem mimo slabosti. Takšni avtomobili na primer niso najprimernejši za avtoceste, vsaj v mojem primeru ne, hrup iz okolice je zelo moteč. Poleg tega prisegam na trdno zložljivo streho, ker imamo pri nas vseeno še vedno štiri letne čase in pri platneni strehi nisem tako zelo prepričan ne v zvočno ne v toplotno izolacijo.«