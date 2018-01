The Beatles še danes veljajo za najpomembnejšo, najvplivnejšo in najuspešnejšo glasbeno skupino vseh časov, ki je svoj pečat pustila v 60. letih minulega stoletja. Postavljali so modne, filozofske in seveda tudi glasbene smernice. Čeprav se je tedaj zdelo, da se življenje na Otoku vrti le okoli njih, še zdaleč ni bilo tako. Delček pozornosti je skupini iz Liverpoola namreč ukradel štirikolesnik, ki še danes, več kot 40 let po koncu proizvodnje, prebuja čustva in buri domišljijo. Jaguar E-type.

Najlepši avto na svetu, mu je laskal legendarni Enzo Ferrari, in ni bil daleč od resnice. Redefiniral je človeška pričakovanja o tem, kaj si lahko obetamo od relativno dosegljivega športnega avtomobila, ki ga ni bilo sram zapeljati na dirkalno stezo, tudi zato, ker je bila njegova maksimalna hitrost spoštljivih 240 kilometrov na uro. To so bili namreč časi, ko na britanskih cestah še niso poznali omejitve najvišje hitrosti (to so predpisali novembra 1965, prvotno za testne štiri mesece, a še vedno velja), zato je bilo križarjenje s 160 kilometri na uro nekaj vsakdanjega. Kljub temu pa sta tedaj v Veliki Britaniji najbolje prodajana BMC 1100 in ford cortina zmogla hitrost vsega 110 kilometrov na uro.

Na predstavitev potoval vso noč Malcolm Sayer in William Lyons sta možakarja, ki si lastita največ zaslug, da je ob predstavitvi na salonu v Ženevi leta 1961 E-type navdušil avtomobilski svet. Razvijati so ga začeli pet let prej, prvi prototip pa je bil na voljo maja 1957, vendar je bil manjši od kasnejše serijske izvedbe. Tudi zaradi potreb na ameriškem trgu, kjer so avti še danes praviloma številko večji. Med prvimi za volanskim obročem je bil avtomobilski novinar Christopher Jennings, ki je bil navdušen nad vodljivostjo in zmogljivostmi, pa čeprav je bil pod pokrovom prototipa skrit 2,4-litrski motor s skromnimi 120 konji moči. A je bil tudi razočaran nad – sedeži. »Sedeži so občutno manj udobni od podobnih v porscheju 356, s premalo bočne opore in podpore za kolena. Ne predstavljam si, da bi se v takšnem sedežu odpravil na daljšo pot,« je dejal. Sledila sta še dva prototipa. Zanimiva je zgodba tik pred uradno predstavitvijo. Testni voznik Norman Dewis je namreč iz Coventryja potoval celo noč, da je bil 15. marca 1961 zjutraj v Ženevi. Imel je še čas, da se je odpeljal do lokalnega trgovca z jaguarji, kjer so avto oprali in spolirali, nato pa je sledila uradna predstavitev, na kateri je bilo prisotnih več kot 200 novinarjev. Ko so povedali ceno za roadster in kupe, ki je bila dobrih dva tisoč funtov, je postal senzacija. Podobno zmogljivi (E-type je imel 265 konjev) ferrariji, aston martini in chevroleti so bili občutno dražji. Postal je prodajni hit, proizvodnja pa je bila sprva omejena na 150 vozil na teden.