Nov McCartneyjev album je ime Egypt Station dobil po eni od glasbenikovih slik, ki bo tudi krasila naslovnico. Posnel ga je v studiih v Los Angelesu, Londonu in Sussexu, produciral pa ga je Greg Kurstin.

O enigmatičnem naslovu albuma je McCartney dejal, da mu je besedna zveza Egypt Station všeč. Album po njegovih besedah s prvo pesmijo krene na pot na prvi postaji in se nato z vsako skladbo ustavi na novi, drugačni. Vsaka skladba po njegovih besedah izhaja iz tega koncepta: »Vsako postajo razumem kot sanjsko lokacijo, iz katere se širi glasba.« Vseh 14 pesmi skupaj pa je povezanih v edinstveno popotovanje, je povzela italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kariero je začel pri petnajstih letih

V pristaniškem Liverpoolu rojeni James Paul McCartney, popularno Macca, je pri svojih 15 letih kot ritem kitarist začel sodelovati z Lennonovo skupino The Quarrymen, iz katere se je leta 1960 razvila zasedba The Beatles in se ustalila v postavi Lennon - McCartney - George Harrison - Ringo Starr. S svojim zvokom, temelječem na rock and rollu 50. let in beatu, kasneje pa tudi prvinah klasične in celo indijske glasbe, je dosegla izjemno popularnost in postala najbolj prodajana zasedba vseh časov.

V njej je McCartney deloval v tandemu z Lennonom, s katerim sta ustvarila večino besedil in glasbe za 12 albumov. Od slavnega kvarteta je poleg McCartneyja danes živ še Ringo Starr. Lennona so leta 1980 ustrelili v New Yorku, Harrison pa je leta 2001 umrl za rakom.

Od razpada The Beatles je McCartney objavil več kot dva ducata plošč samostojno ali s svojo skupino The Wings, ki jo je kmalu zatem ustanovil s prvo ženo, fotografinjo in borko za pravice živali Lindo. Samostojni prvenec, imenovan preprosto Paul McCartney, je izdal že leta 1970, razen Lindinega pevskega prispevka pa je vse instrumente odigral sam.

Tudi po razhodu The Wings, s katero je do leta 1981 prispeval več uspešnih plošč, je nadaljeval svoje glasbeno ustvarjanje, ki traja še danes.