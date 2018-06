Isti vir navaja, da je znani 44-letni britanski pevec s to potezo kršil ruski zakon iz leta 2014, ki na javnih dogodkih prepoveduje nedostojno obnašanje.

V javnosti so zaokrožile številne razlage njegove neprimerne geste na slovesnem odprtju. Najbolj verjetno je, da je sredinec namenil svojim kritikom, ki so ga javno napadli, da se je »prodal« ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in za lepe denarce nastopil na odprtju prvenstva. Po drugi strani je Williams v preteklosti podprl gibanje LGBT, ki si prizadeva za enakovredne pravice lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb, Rusija pa velja za nekakšno »teptalko« njihovih pravic.