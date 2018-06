Polnozrnati špageti s pečenimi paradižniki in koromačem

Ti špageti bodo na vašem krožniku to poletje večkrat. Ko jih enkrat poskusite, se tako priljubijo, da bi jih še in še in še! Ne le, da so slastni, tudi priprava je popolnoma enostavna. Ja, ti špageti so popolna poletna jed!