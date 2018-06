Sindikat delavcev trgovine Slovenije je anketo o zadovoljstvu med svojimi člani izvedel v maju, prav tako je v zadnjih dveh mesecih povratne informacije o stanju v podjetjih zbiral na zborih delavcev. Sindikat je organiziran na območju celotne države, med več tisoč člani pa so zaposleni iz večine trgovskih družb v Sloveniji.

Kot so danes sporočili iz sindikata, je kar 68 odstotkov anketiranih zelo nezadovoljnih s plačilom, ki ga prejemajo za opravljeno delo. Skoraj dve tretjini jih brez malice in prevoza prejema mesečno plačilo v višini med 600 evrov in 750 evrov neto, slaba četrtina manj kot 600 evrov, devet odstotkov od 750 evrov do 900 evrov in samo dva odstotka jih prejema več kot 900 evrov mesečno. Delavci tako ostajajo nezadovoljni in razmišljajo o stavki.