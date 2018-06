Kremelj je prvo zvišanje upokojitvene starosti v moderni zgodovini države napovedal prav ob začetku svetovnega prvenstva v nogometu 15. junija. V skladu s temi nepriljubljenimi načrti naj bi se upokojitvena starost za ženske zvišala na 63, za moške pa na 65 let. »Bodimo pošteni: Zvišanje upokojitvene starosti s strani (ruskega predsednika Vladimirja) Putina in (premierja Dmitrija) Medvedjeva je čisti kriminal,« je danes ocenil Navalni, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

»Gre za ropanje več deset milijonov ljudi pod krinko 'zapoznele reforme',« je dodal. Navedel je, da je njegova ekipa zaprosila za dovoljenja za proteste v mestih, ki ne gostijo svetovnega prvenstva v nogometu. V tistih mestih, v katerih to poteka, namreč med 15. junijem in 15. julijem velja prepoved demonstracij. A Navalni je hkrati pozval k demonstracijam po vsej državi, kar bi lahko pomenilo, da bodo protesti potekali tudi v Moskvi in drugih večjih mestih.

Navalnega, ki je vztrajen kritik ruskega predsednika, so iz zapora, kjer je prestajal 30-dnevno kazen zaradi organiziranja nedovoljenih protestov, izpustili ob začetku svetovnega prvenstva. Oglasil se je takoj ob izpustitvi in kritiziral visoke stroške prvenstva ter poslovneže, ki so blizu Putinu, obtožil, da so večino sredstev poneverili.