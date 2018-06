Vseh pet osumljencev je bilo privedenih pred preiskovalnega sodnika, ki je za dva glavna organizatorja odredil pripor, trem pa je bil izrečen ukrep javljanja na policijski postaji.

Med preiskavami so zasegli okoli 360.00 evrov gotovine, dve vozili višjega cenovnega razreda, elektronske naprave ter ogromno dokumentacije.

Osumljenci so najmanj šestim bankam povzročili za več kot 850.000 evrov škode oziroma so si v tej višini pridobili premoženjsko korist. S preiskavo so ugotovili, da je ožji krog osumljencev za osebe, ki niso bile kreditno sposobne, urejalo kredite na različnih bankah. Preko referentov bank, zadolženih za področje kreditov, so prilagajali podatke kreditojemalcev, da so ustrezali pogojem banke za pridobitev kredita.