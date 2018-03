Tako so na primer združili regulatorja bančnega in zavarovalniškega sektorja. Na ta način namerava partija okrepiti nadzor nad 42 bilijardnim bančnim in zavarovalniškim trgom, predvsem pa preprečiti zadolževanje brez pokritja in naraščanje zadolženosti kitajskih podjetij.

Vlada je ustanovila sedem novih ministrstev: za naravne vire; okolje; izredne razmere, kmetijstvo in podeželje, kulturo in turizem; veterane in Nacionalni odbor za zdravje.