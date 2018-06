Franco je pokopan v Dolini padlih kakih 50 kilometrov severozahodno od Madrida skupaj z okoli 30.000 Španci, ki so se med letoma 1936 in 1939 borili v španski državljanski vojni. Nova španska vlada namerava to spremeniti in iz mavzoleja narediti spomenik žrtvam fašizma. »Nimamo še datuma, a to bomo storili,« je v prvem televizijskem intervjuju v ponedeljek zvečer dejal novi španski premier Pedro Sanchez. Dodal je, da k temu poziva že neobvezujoča pobuda, ki jo je lani sprejel španski parlament.

Francisco Franco je Španiji z železno roko vladal od konca državljanske vojne leta 1939 do svoje smrti leta 1975. Takrat so ga pokopali v katoliški baziliki, vkopani ob robu Doline padlih, ki velja za enega največjih množičnih grobišč v Evropi.