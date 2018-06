Kot so v ponedeljek sporočili iz Spara Slovenija, je bila akcija čiščenja reke Save po ocenah vseh sodelujočih zelo uspešna, saj so potapljači iz njenih globin v nekaj urah potegnili precej predmetov, ki vanjo zagotovo ne sodijo. To so manjši in večji odpadki, plastične vrečke in druge stvari, ki ne le kvarijo le pogleda na naravo, temveč tudi ovirajo življenje rastlin in živali, ki živijo v in ob reki.

Kot je izpostavil predsednik potapljaškega društva Nova sub Kamnik Dušan Orehek, je skrb za naš planet v času močnih podnebnih sprememb še kako pomembna. Zato ga veseli, da so lahko s čistilno akcijo vsaj malo doprinesli k čistejšemu in lepšemu okolju.

Čistilna akcija je bila izvedena v sklopu akcije Razmišljaj EKOlogično, v okviru katere si omenjeni trgovec prizadeva za ekološko ravnanje, večkratno uporabo nakupovalnih vrečk, manjšo potrošnjo lahkih plastičnih vrečk in trajnostno razmišljanje.

Pod okriljem omenjene akcije so potapljači v preteklih letih že čistili reke Muro, Ščavnico in Ljubljanico, s čiščenjem reke Save pa so izvedli četrto tovrstno ekološko akcijo. Čiščenja so se lotili na sotočju Bohinjke in Dolinke, kjer rečni tok ni tako močan in omogoča potapljanje, četudi je drugod Sava bolj onesnažena kot ob sotočju.