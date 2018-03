Med svetovnim dnevom voda, ki ga obeležujemo 22. marca, in svetovnim dnevom Zemlje 22. aprila v Ljubljani že tradicionalno poteka spomladanska čistilna akcija Za lepšo Ljubljano. Tudi letos se bodo v tem mesecu dni v mestu zvrstile številne aktivnosti, s katerimi želijo na ljubljanski mestni občini poudariti pomen čistega, zelenega, urejenega in trajnostno usmerjenega glavnega mesta.

Čistilne akcije kot vzgojni ukrep

Akciji so se tudi tokrat pridružile četrtne skupnosti ter turistična in druga društva, prav tako bodo rokave zavihali na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. V prihodnjih dneh bodo namreč okrepili čiščenje in urejanje mesta ter njegovih zelenih površin, odstranjevali bodo tudi grafite in odpravljali poškodbe po zimski službi.

Čistilne akcije se bodo do 22. aprila zvrstile tudi v domala vseh četrtnih skupnostih. V soboto, 7. aprila, pripravljajo čistilno akcijo v črnuški četrtni skupnosti, k čiščenju okolice na Rudniku pa tega dne vabijo tudi v Turističnem društvu Barje. »V čistilnih akcijah po četrtnih skupnostih bodo sodelovali tudi mlajši posamezniki, ki so v preteklosti poškodovali urbano opremo, in sicer kot vzgojni ukrep namesto ovadbe, kar je bilo dogovorjeno z njihovimi starši,« so ob tem sporočili z mestne občine. V času akcije Za lepšo Ljubljano bodo v javnem podjetju Snaga zagotovili stalno dežurno ekipo s tovornjaki in delavci, ki se bodo odzvali na poziv udeležencev čistilnih akcij in jim pomagali pri odvozu zbranih odpadkov. Na sedežu Snage bodo organizatorji čistilnih akcij lahko prevzeli tudi vrečke in rokavice za enkratno uporabo.

Čiščenje mesta bodo v sklopu akcije Za lepšo Ljubljano tudi tokrat sklenili v soboto, 21. aprila, z že tradicionalnim čiščenjem Ljubljanice. Mestno reko bodo potapljači prečesali od Špice do Zmajskega mostu in z rečnega dna potegnili vso nesnago, ki tja ne sodi. Zbrane odpadke, pred dvema letoma denimo so na nabrežje potegnili kar štiri tone smeti, bodo v opomin mimoidočim razstavili na Čevljarskem mostu.