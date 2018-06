Tako se zgodba začne. In vse do konca je okrog in okrog samo lepljiva zemlja, blato in umazana, črna voda, ki se postopno dviguje in poplavlja pokrajino. Ta mračni začetek romana Invalidna sorojenca, postavljenega v leto 2500, se pravi v čas tik pred koncem sveta, je antiutopija, kot bi jo napisal Orwell. Potem pa to apokalipso prevzame v svoje črnohumorne, blagoironične in ljubezni polne roke Hašek. No, ne Hašek, ampak njegov »sorojenec«, češki pisatelj Egon Bondy, ki je roman Invalidna sorojenca napisal okoli leta 1974, se pravi v času črnega češkoslovaškega socializma, v ka