V četrtek, na poletni solsticij, bo nekoč priljubljena radijka, danes pa iskana mentorica javnega nastopanja Betka Šuhel Mikolič pohodnike v okviru projekta Od vzhoda do vzhoda vodila na Sveto Ano na Malem grabnu v Ribnici na Dolenjskem. Za tretje leto – po Šmarni gori in Mariborskem Pohorju – je pobudnica lovljenja sončnih vzhodov izbrala Ribnico.

Pomembni so majhni cilji

Projekt Od vzhoda do vzhoda vzpodbuja k temu, da ljudje ne razmišljajo o poti kot o naporu, ampak o tem, po kaj gredo. Vodijo jih emocije. »Izkušnje kažejo, da je to kar prava pot, saj nezadovoljnega med nami do zdaj ni bilo. Ko ljudje začutijo, da srce vriska, če ga spravijo na visoke obrate, bodo izkušnjo ponavljali. Od tu naprej samoiniciativno,« pove Betka Šuhel Mikolič, ki že od samega začetka snovanja projekta sanja, da bi se na najdaljši dan v letu istočasno po vseh najbolj obiskanih slovenskih vrhovih zgodilo množično pričakovanje sonca ob vzhodu, ob petih zjutraj, ali tako kot letos prvič v Ribnici pozdrav soncu ob devetih zvečer. »Seme teh sanj bo letos padlo na plodna tla, saj se bosta od ust do ust 'gremo letos spet' napolnila Šmarna gora in organizirano Pohorje. Oba vrhova ob sončnem vzhodu. Bravo, ljudje,« pove in pripomni: »Vidite, to je motivacija. Kljub neštetim prireditvam na podobno vižo zmaga tista melodija, ki težnjo po lastnem delovanju postavlja na prvo mesto.«