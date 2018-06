Na 14-kilometrski trasi od Keršmančevega parka v Kamniku do Slamnikarskega parka v Domžalah so se pohodniki ustavljali na 18 točkah, kjer je bilo poskrbljeno za osvežitev, okrepčilo, prijetno druženje in zabavni program. Pohodniki, ki so prehodili celotno pot, so prejeli brezplačno vstopnico za kamniški ali domžalski bazen. Na polovici poti, pri mostu želja pod Homškim hribom, so se srečali tudi predstavniki obeh občin in na most želja pripeli ključavnico, ki naj bi jih simbolično zavezala k dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja. Želja obeh občin je, da bi že zdaj dobro obiskano pot vzdolž Kamniške Bistrice v prihodnosti še podaljšali, v Kamniku do izvira Kamniške Bistrice, v Domžalah pa do Dola oziroma Ljubljane in morda tudi proti Mengšu in Moravčam. Še prej pa jih v Kamniku čaka še ureditev približno kilometra še neurejene poti, ob pravkar urejeni del pa bodo kmalu namestili še naprave za vadbo na prostem in klopce.