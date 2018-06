Starič je prepričan, da je ekipa njegovih sodelavcev – pri čemer mu je najbolj pomembno, da sodelavci v delu res uživajo – sposobna trg oskrbovati z najboljšim arašidovim maslom, za katerega oreščke uvažajo iz Argentine in Španije. Konec lanskega leta so začeli prodajati še mandljevo maslo, izdelujejo pa tudi sladoled z okusom arašidovega masla, ki bo na trgovske police prišel v teh dneh. Letos naj bi ustvarili 200.000 evrov prihodkov, desetino od tega bo znašal dobiček. Izdelke prodajajo v dveh večjih trgovskih verigah, ki naj bi jim pomagali odpreti tudi hrvaški, madžarski in avstrijski trg, in po novem tudi na spletu. Letos bodo zato dali največji poudarek povečanju zmogljivosti.

Ob Roku Stariču so se za naziv mladi podjetnik leta potegovali še finalisti Matic Vizjak s Kmetije Vizjak ter ekipe Agiledrop, Smart optometry in Kokica. jpš