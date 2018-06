Pa vendar samozavest ni povsem na psu. »Single« da dušo. Deset in nekaj minut pred koncem zadnje finalne tekme v hokejski ligi NHL med Las Vegasom in Washingtonom je pri izidu 3:2 za Vegas in v trenutku, ko je Washington dobil »power play«, stavnica (ne naša) na končno zmago Washingtona po rednem delu ponudila 14. In ko se ti kdaj zdi, da moraš poskusiti nekaj, za kar te srbijo prsti, in ti potem celo uspe, paše.

Na uvodni tekmi SP v nogometu lahko v častni loži pričakujemo šampiona Ovečkina. In Anastazijo Šubskajo. Njegovo lepotico. No, do SP-razvrata se bo odigralo še veliko pripravljalnih tekem. Ki se jih tokrat lotimo ekspeditivno po skrajšanem postopku: Madžarska – Avstralija 02, Estonija – Maroko 2, Finska – Belorusija 0, Srbija – Bolivija 1, kot tudi hendikep v korist Srbov in več od 2,5 gola, Švedska – Peru 02 oziroma tudi »oba gol«, Danska – Mehika 2 in vsota več kot 2,5 gola, Španija – Tunizija vsaj plus 1 hendikep na Špance in vsota več kot 2,5 gola, Francija – ZDA vsota več kot 2,5 gola in hendikep na Francoze, Južna Koreja – Senegal »oba gol«, Belgija – Kostarika hendikep na Belgijo in morebiti tudi »oba gol«, Avstrija – Brazilija »oba gol«.

Slednja je najzanimivejša tekma. Če se spomnite, je bila zadnjič v primeru tekme med Avstrijo in Nemčijo priporočena ničla, na koncu so pa Avstrijci zmagali. Resda je kanček proti pričakovanjem tudi Neymar takoj pokazal svojo ubijalskost v tekmi Brazilija – Hrvaška. Kar 5,75 je tokrat vredna zmaga Avstrijcev in 2,28 dvojni znak na njih. Se pa povsem legitimnih zdi 3,45 na stavo, da bodo Avstrijci izgubili s točno enim golom razlike.