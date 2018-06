Nove tehnologije korenito spreminjajo delovne procese v podjetjih, vendar njihov vpliv na delovna mesta še vedno ni povsem razumljen. Pomembni so predvsem trije vektorji sprememb, ki spreminjajo delo v digitalni revoluciji: avtomatizacija delovnih procesov, digitalizacija proizvodnje in uporaba digitalnih platform.

Te spremembe družbo vodijo v točko preloma na področju poslovnih procesov ter obstoječih socialnoekonomskih in institucionalnih struktur, razumevanje vpliva digitalizacije na delovna mesta pa je bistveno za njeno optimalno regulacijo, poudarjajo v Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofund.

Ključno vprašanje je zato, kako digitalna revolucija vpliva na delo in zaposlovanje, pravijo. Na prvem mestu je avtomatizacija delovnih procesov. Ta se definira kot »nadomestilo« človeka s strojem, ampak ne več, kot smo avtomatizacijo poznali v preteklem obdobju, temveč gre za algoritme in digitalne senzorje, ki povečujejo moč računalnikov in širijo spekter nalog, ki so jih stroji sposobni izvajati sami. Pred digitalno revolucijo je šlo torej za avtomatizacijo rutinskih del fizične narave, zdaj pa stroji lahko sami izvajajo tudi delo intelektualne narave, na primer birokratske zadeve, z umetno inteligenco pa tudi sami vozijo avtomobile. Zadnja postaja avtomatizacije bo tako domena družbenih nalog, ki vključujejo interakcijo med ljudmi, poudarjajo v Eurofundu.

Pametna tovarna ali veliki brat?

Digitalizacija je tako pripeljala tudi do pametnih tovarn, kjer postaja proizvodnja učinkovitejša in cenejša, tehnologije, kot so IoT in 3D-tiskalniki, pa brišejo mejo med fizično in digitalno produkcijo. To na eni strani povečuje skrb za avtonomijo in zasebnost na delovnem mestu, poudarjajo v fundaciji Eurofund in dodajajo, da v pametnih tovarnah vsak predmet lahko postane nadzorna naprava, algoritmi pa nadzirajo vsako dejanje zaposlenih.

Tretji vektor, ki pomembno vpliva na spremembe delovnih mest, so digitalne platforme, ki algoritmično koordinirajo finančne transakcije podjetij. Tudi te v ozadju poganjajo algoritmi, ki spremljajo in nadzorujejo transakcije, zato se tudi na tem področju ustvarjajo novi trgi. Vendar pa lahko platforme postanejo tudi moteče, predvsem zato, ker se delovna razmerja, socialnovarstveni sistemi, javne ustanove in družba ne navezujejo neposredno na platforme, kar potiska zaposlene, potrošnike in celo »tradicionalne« konkurente v slabši položaj, saj njihove pravice na platformah niso enako zaščitene kot v tradicionalnem gospodarstvu, menijo v Eurofundu.