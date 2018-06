Usposabljanje za deficitarne poklice v lokalnem okolju

Aktualno je tudi javno povabilo podjetij k usposabljanju na delovnem mestu za deficitarne poklice, ki je odprto do konca junija prihodnje leto, usposabljanje na delovnem mestu za zaposlitev v poklicih, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih v posameznih delih Slovenije, pa bo omogočeno okrog 390 brezposelnim. V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih in katerih znanje in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na delovnih mestih za deficitarne poklice. Pri tem imajo prednost brezposelni, ki sodijo v starostno skupino od 30. do 49. leta, v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program ali so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi, prav tako se bodo upoštevale socialne in zdravstvene ovire. Usposabljanje na delovnem mestu traja tri mesece. Najbolj iskani poklici na območju območne službe Celje Zavoda RS za zaposlovanje so kuhar, voznik avtobusa, slikopleskar, CNC-operater, ključavničar, avtoserviser, bolničar/negovalec, skladiščnik, polagalec keramičnih oblog, mizar, območne službe Kranj pa kamnosek, oblikovalec kovin, pek, mesar, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, varilec, CNC-operater, socialni oskrbovalec, monter in serviser klimatskih in hladilnih naprav ter monter ogrevalnih naprav.