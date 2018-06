Moški iz Teksasa je med vrtnarjenjem naletel na nekaj več kot meter dolgo kačo, za katero je vedel, da je strupena. S pomočjo vrtnega orodja jo je obglavil, nato pa se je namenil kačje truplo odstraniti z vrta. Oba dela pokončane kače je zagrabil z rokami, takrat pa so se zobje preminule kače zasadili v njegovo kožo. Vrtnar je ob ugrizu prejel potencialno smrtonosno dozo kačjega strupa. Kot BBC povzema besede njegove žene, so se pri možu nemudoma pojavili hudi simptomi, ki so se razvili v napade. Ob opisu simptomov, ki so se pojavili po kačjem ugrizu, je operater v centrali za klice v sili odredil helikopterski prevoz. Helikopter je žrtev iz mesteca Corpus Christi odpeljal v bolnišnico, kjer je dobila 26 doz protistrupa. Po navajanju tujih medijev možakarjevo stanje teden dni po dogodku ni več kritično, je pa še vedno zelo šibek in z oslabljenim delovanjem ledvic.

Obglavljanje kače ni priporočljivo Strokovnjaki opozarjajo, naj se ljudje izogibajo poskusom ubijanja kač, še posebej s tako krutimi metodami, kot je obglavljenje. »Obglavljenje je izjemno kruto do živali,« opozarja Leslie Boyer, zdravnica z arizonskega VIPER inštituta. »Človek na koncu ostane z deli kače, ki so že vedno strupeni,« še dodaja. Ljudje pogosto ne vedo, da so plazilci grajeni povsem drugače kot sesalci, zaradi česar obglavljenje ni tako dokončno, kot morda mislimo. Glava obglavljene kače namreč lahko ugrizne še več ur po ločitvi od telesa. Če na svojem vrtu naletite na strupeno kačo, je njeno odstranitev najbolje prepustiti strokovnjakom.