So vam obstrelili otroka? Dobrodošli v Evropi.

Na Hrvaškem je že vsaj leto in pol skoraj nemogoče zaprositi za azil. Poročila o ravnanju hrvaške policije z migranti, ki so jih pripravile mednarodne nevladne organizacije, ter ugotovitve hrvaške varuhinje človekovih pravic Lore Vidović in poslancev v saboru govorijo o nasilju na mejah. Migranti so tudi ob Dnevnikovem obisku v Veliki Kladuši na severu Bosne in Hercegovine poročali o pretepanju, odrivanju, zastraševanju in uničevanju mobilnih telefonov, da ne bi bilo dokazov o kraju in času dogajanja ter da ne bi bilo posnetkov. Zdravniki obravnavajo zlome rok, nog, reber, odrgnine, buške. Obravnavajo tudi smrti – pozimi je denimo na meji s Srbijo umrla šestletna afganistanska deklica Madina Hoseini, ki jo je po policijskem pregonu v deportacijskem kaosu povozil vlak. Ob prošnji za azil je treba imeti res srečo, da te odpeljejo v azilni dom. Bolj verjetno je, da dobiš brco v zadnjico.