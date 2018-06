Razgrete debate evropskih držav o »zapiranju meja« in zavračanju migrantov imajo učinke na severu Bosne in Hercegovine. Tu sta mesti Velika Kladuša in Bihać zbirališče prebežnikov, ki šele prihajajo po »balkanski poti«, pa tudi tistih, ki jih s severa vračata slovenska in hrvaška policija. Tukajšnja pisarna UNHCR trenutno beleži štiri tisoč migrantov, številke pa rastejo. V UNHCR, uradu Združenih narodov za begunce, migrante na splošno poimenujejo »begunci«, saj so vsi odločeni v EU zaprositi za azil. Kdo bo s prošnjo uspel, pa je odvisno od osebnih okoliščin in azilnih režimo