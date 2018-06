Jeseniške in ljubljanske hokejiste še mesec dni in pol loči od začetka priprav na novo sezono. V obeh klubih še vedno sestavljajo igralski kader, na včerajšnjih skupščinah pa so potrdili spremembe na vodilnih funkcijah.

Kljub zamenjavi brez sprememb V Ljubljani je štiriletni mandat na predsedniškem položaju Olimpije začel pomočnik generalnega direktorja pri Slovenskih železnicah Miha Butara, ki je pred tednom dni prevzel tudi funkcijo podpredsednika v Hokejski zvezi Slovenije. Butara je ob svojem prvem športnem izzivu v poslovni karieri stopil v čevlje Tomaža Vnuka, ki se poslavlja po šestih letih predsednikovanja in prevzema položaj direktorja kluba. Spremembe na vodilnih položajih ne bodo imele vpliva na športni del kluba, saj bo imel Vnuk zelo podobne zadolžitve kot doslej, ko je opravljal naloge prvega operativca državnih podprvakov. »Ne pričakujem, da bi počel kaj drugega. Za zdaj še nimam nobenih občutkov, kaj bi se lahko spremenilo,« je dejal Tomaž Vnuk, ki je svojega naslednika že med sezono prepričeval, naj prevzame predsedniško mesto. Odločitev je dozorela, ko so Slovenske železnice podaljšale sponzorsko pogodbo s klubom še za leto dni. Vodstvo Olimpije je na rednem letnem zasedanju skupščine razkrilo, da društveni sklad znaša 64.000 evrov, od tega so polovico privarčevali v koledarskem letu 2017. V organih kluba pod novim predsednikom Butaro skorajda ni novih obrazov, se pa že dogajajo spremembe v igralskem kadru. Olimpija je izgubila nosilce igre iz minule zime, saj je vratar Robert Kristan naznanil konec športne poti, edini tivolski olimpijec iz Pjongčanga Andrej Hebar se znova seli na Madžarsko, kapetan Matic Kralj bo postal trener v Mariboru. Ker v Olimpiji primanjkuje obetavnih tivolskih hokejistov, so okrepitve poiskali pri prvakih na Jesenicah in podpisali pogodbe z Žanom Jezovškom, Davidom Plankom in Nejcem Brusom. Iz Zagreba se v Ljubljano vrača branilec Mark Čepon, med vratnicami si bosta minutažo razdelila mlada vratarja Tilen Spreitzer in Žan Us, o tujih okrepitvah pa v klubu za zdaj še ne razmišljajo. Olimpija je med drugim ukinila selekcijo hokejistov do dvajset let, zato bodo igralce poslali v druge klube ali priključili članski ekipi. Prvo moštvo bo še naprej vodil Jure Vnuk, ki je v svojem poročilu skupščini zapisal, da je Olimpija v minuli sezoni izpolnila začrtane cilje, čeprav je izgubila v finalu obeh domačih tekmovanj, v končnici alpske lige pa je brez dosežene zmage pogorela že na prvi oviri. Novi predsednik Butara pravi, da bi bil v novi zimi zadovoljen z dvojno slovensko krono in uvrstitvijo v polfinale alpske lige. V minuli sezoni ga je motilo, da je Olimpija redno izgubljala z Jesenicami, sicer pa ni imel večjih pripomb nad prikazanim na ledu. Proračun članske ekipe se bo tako kot nazadnje gibal okoli pol milijona evrov. Edina pomembna vira financiranja ostajata generalni sponzor, ki bo prispeval 250.000 evrov, in mestna občina z 220.000 evri. V finančnem načrtu za leto 2018 je klub zapisal, da bo za plače zaposlenim porabil več kot 60.000 evrov, za pogodbene plače pa bo namenil dobrih 75.000 evrov.