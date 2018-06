Matjaž Rakovec bo na današnji volilni skupščini Hokejske zveze Slovenije (HZS) kot edini kandidat potrjen za predsednika organizacije za prihodnje štiriletno obdobje. Slovenski hokej je prevzel jeseni 2010, delegati pa mu bodo zaupali tretji zaporedni mandat. V njegovi najožji ekipi sodelavcev ostaja prvi operativec Dejan Kontrec.

Negativni sklad znaša 880.000 evrov

Matjaž Rakovec je pred petimi leti kot predsednik uprave Zavarovalnice Triglav nazadnje zasedal vidnejšo funkcijo v slovenskem gospodarstvu. Kot navaja v življenjepisu, se je v zadnjem letu dni kot samostojni podjetnik posvetil poslovnemu svetovanju, pred štirimi meseci pa je prevzel položaj v nadzornem svetu RTV Slovenija. Zase pravi, da je »kreativen, kritičen, usmerjen v reševanje problemov, odprt do različnih idej, sposoben drugačnega razmišljanja in iskanja novih rešitev ter prepoznan kot človek, ki nima potrebe po javnem nastopanju«. Rakovca je za predsednika HZS predlagal kranjski hokejski klub Triglav, po današnji izvolitvi pa mesto v predsedstvu hokejske zveze čaka generalnega sekretarja zveze Dejana Kontreca, pravnika Igorja Angelovskega, predsednika strokovnega sveta Gorazda Drinovca, pomočnika generalnega direktorja Slovenskih železnic Miho Butaro, predsednika državnih prvakov z Jesenic Anžeta Pogačarja in vodjo blejskega kluba Domna Bucka.

Kot izhaja iz gradiva za skupščino, je negativni društveni sklad hokejske zveze ob koncu lanskega leta znašal dobrih 880.000 evrov. Zveza je lani razpolagala s proračunom v višini 1,4 milijona evrov in ustvarila dobrih 25.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Skoraj polovico sredstev je zaradi organizacije svetovnih prvenstev na domačih tleh prejela od Mednarodne hokejske zveze (IIHF) in drugih virov. Sponzorji so prispevali 250.000 evrov, kar je štirinajst odstotkov manj kot leta 2016. Sanacijski načrt zveze do leta 2022 beleži negativna odstopanja, zato ga bodo po zagotovilih Rakovca v prihodnjem letu popravili. Hokejska zveza v finančnem načrtu za leto 2019 predvideva več državne pomoči, v primerjavi s podatki za tekoče koledarsko leto pa načrtuje bistveno zmanjšanje sredstev tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Rakovčeva ekipa za delovanje pisarne načrtuje 140.000 evrov, za potrebe vseh reprezentanc pa milijon evrov. Predsednik nadzornega odbora zveze Brane Terglav je iz javno dostopnih podatkov izračunal, da je slovenski hokej na letni ravni skupaj realiziral manj kot štiri milijone evrov.