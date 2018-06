V skladu so oblikovali tri sezname upravičencev, in sicer so prosilce razdelili na mlade posameznike, mlade pare in mlade družine. Ker je po podatkih sklada v skupinah več upravičencev, kot je razpoložljivih stanovanj, bo po koncu pritožbenih postopkov sledil javni žreb. Ta bo določil, katerih deset upravičencev v posamezni skupini si lahko do leta 2020 obeta vselitev v neprofitno najemno stanovanje ljubljanskega sklada.

Javni stanovanjski sklad je sicer predvidel, da bo med mlade prvič razdelil 30 stanovanj, pri čemer bo namenil po deset stanovanj za vsako od navedenih skupin. Po žrebu bo javno objavljen seznam upravičencev in nadomestnih upravičencev. Kdaj natančno bo trideseterica dobila ključe stanovanj, ni jasno, saj v skladu napovedujejo, da jim bodo stanovanja dodeljevali letos ter leta 2019 in 2020. Velja omeniti, da mladi neprofitnih najemnih stanovanj ne bodo dobili za nedoločen čas, temveč za obdobje deset let. vbr