»Pri vseh ugotovljenih primerih smo preiskali vse možne kontakte, preverili njihov imunski status in ustrezno ukrepali,« je na današnji novinarski konferenci povedala vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Maribor Lea Knez.

Prvega bolnika z ošpicami so zabeležili 13. maja po obravnavi na urgenci zaradi drugih zdravstvenih stanj. Zbolel je 38-letni moški, ki se je z ošpicami najverjetneje okužil med potovanjem v Srbiji in v preteklosti ni bil cepljen proti ošpicam. Od njega sta se okužila še dojenček in 40-letni moški, kasneje pa še zdravnica in medicinska sestra, ki sta na mariborski pediatrični kliniki zdravili dojenčka, ter članica družine prvega obravnavanega primera ošpic.

Vojko Berce s klinike za pediatrijo je pojasnil, da gre pri vseh teh osebah z izjemo 13-mesečnega otroka za »blag potek« obolenja, zato so bili pregledani le ambulantno in prepuščeni v domačo oskrbo. Tudi dojenček je zdaj že zdrav in doma.

Zdravnica in medicinska sestra sta po besedah predstojnice klinike za pediatrijo Nataše Marčun Varda trenutno v bolniškem staležu in bosta ostali doma, vse dokler bosta kužni.

Razlogov za preplah zaenkrat ni tudi zaradi tega, ker je v regiji po besedah Sibile Unuk z oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja visoka precepljenost otrok proti ošpicam. Ta trenutno znaša 95 odstotkov, kljub temu pa previdnost ni odveč.

Odmerek cepiva pri medicinski sestri ni prijel Medicinska sestra, ki se je okužila v UKC Maribor, je bila v preteklosti cepljena z enim odmerkom, po stiku z okuženim dojenčkom konec maja pa je prejela še en odmerek cepiva, a ta očitno ni prijel. Zdravnica je bila v preteklosti cepljena z obema odmerkoma, a po ugotovitvah epidemiologov najverjetneje spada med tistih nekaj odstotkov, pri katerih cepivo ne deluje. Kljub temu strokovnjaki kot najučinkovitejšo zaščito navajajo cepljenje. »Cepljenje je eden najpomembnejših dosežkov medicine,« je izpostavil Zvonko Baklan z oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. »Več kot bo cepljenih ljudi, manj je možnosti, da se bolezen širi,« je dodal Karl Turk iz mariborske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Učinkovitost cepiva proti ošpicam je 97-odstotna, pri čemer je pomembno, da je posameznik prejel oba odmerka. To še posebej velja za otroke, ki drugi odmerek cepiva ponavadi dobijo pred vstopom v šolo. V primerih, da nameravajo med počitnicami potovati v kraje, kjer se pojavljajo ošpice, zdravniki staršem svetujejo, da za drugi odmerek poskrbijo predčasno.