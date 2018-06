Demonstranti pred parlamentom so zaprli okoliške ceste in ulice. Vzklikali so Makedonija, Makedonija in skandirali proti premierju Zoranu Zaevu, ki da je s sklenitvijo sporazuma z Grčijo izdal državo. Gorele so navijaške bakle, slišati je bilo tudi poke petard, povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Protestniki so se zbrali tudi v drugih mestih po državi. Zaenkrat poročil o morebitnih poškodovanih ni. Le enemu od protestnikov naj bi postalo slabo in so ga reševalci odpeljali v bolnišnico, še poroča Tanjug.

Sporazumu, ki ga je Zaev sklenil z grškim premierjem Aleksisom Ciprasom v torek, nasprotujeta tako makedonska kot grška opozicija. Makedonski predsednik Gjorge Ivanov je v sredo tudi napovedal, da ne bo podpisal zakona o ratifikaciji, ker da je škodljiv in ponižujoč za Makedonijo.

Vlada je v odzivu obžalovala stališče Ivanova, a poudarila, da bodo o prihodnosti države odločali državljani in ne Ivanov. Obtožili so ga, da ne išče rešitev in si ne prizadeva za integracije Makedonije v EU in Nato, ki sta najvišji nacionalni prioriteti državljanov. Namesto tega zavira prihodnost Makedonije in jo potiska v izolacijo, so poudarili ter ocenili, da bi bilo najbolje, če bi se umaknil iz politike.