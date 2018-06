Vodja grške konservativne opozicijske stranke Kiriakos Micotakis je medtem sporazum danes označil za slabega. »To, da so (Atene) sprejele obstoj makedonskega jezika in naroda, je nacionalni umik,« je poudaril. Premierja je ob tem obtožil, da se gre tajno diplomacijo in dodal, da vlada v parlamentu nima večine za podporo temu dogovoru, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Že v torek je vodja manjše koalicijske stranke Neodvisni Grki Panos Kamenos sporočil, da njegova stranka v parlamentu ne bo podprla dogovora. Cipras bo sicer parlament z dogovorom seznanil v petek.

Grški parlament bo dogovor potrjeval šele, ko bo Makedonija spremenila ustavo.