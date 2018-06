Povišani toni zaradi kadrovanja v Mercatorju

Na gospodarskem ministrstvu so potrdili, da so se tik pred skupščino Mercatorja sestali s šefom Agrokorja Fabrisom Peruškom. Čeprav so želeli zamenjati člane v nadzornem svetu Mercatorja, trdijo, da to ni vmešavanje politike. Na sestanku je bil prisoten tudi Borut Jamnik.