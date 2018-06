Zdravko Mamić je bil v začetku junija na sodišču v Osijeku nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi finančnih malverzacij v nogometnem klubu Dinamo in izogibanja plačevanja davkov. Če bi bil ob izreku sodbe na Hrvaškem, bi policisti Mamića takoj prijeli, saj hrvaški zakon določa pripor v primeru nepravnomočnih sodb za osebe, ki so obsojene na več kot pet let zapora. A se je roki pravice izmaknil in sodbo pričakal v Međugorju v BiH. Za Mamićem je Hrvaška v torek razpisala mednarodno tiralico in evropski priporni nalog. V bosanskem uradu Interpola so v sredo potrdili, da so prejeli hrvaško zahtevo za prijetje Mamića. Pojasnili so, da bodo obsojenca privedli pred njihovo sodišče, da se izjasni o tem, ali soglaša z izročitvijo Hrvaški.

Domov se ne namerava vrniti Mamić je po objavi hrvaške sodbe napovedal, da se do pravnomočne sodbe ne namerava vrniti na Hrvaško, ker je prepričan, da je nedolžen. Obenem je tudi povedal, da bi bil rajši v zaporu v BiH kot na Hrvaškem. Hrvaški pravni strokovnjaki ocenjujejo, da je pravnomočno sodbo pričakovati konec prihodnjega leta. Hrvaški minister za pravosodje Dražen Bošnjaković je napovedal, da se bosta jutri srečala z njegovim bosanskim kolegom Josipom Grubešo, s katerim naj bi se pogovarjala tudi o Mamiću. Bošnjaković se zaveda, da bosanska ustava ščiti svoje državljane pred izročitvijo, a je spomnil na pogodbo med Hrvaško in BiH iz leta 2012, ki odpira možnosti za medsebojno izročitev državljanov, ki so obtoženi ali obsojeni organiziranega kriminala, pranja denarja in podobnih kaznivih dejanj. Če do izročitve ne bo prišlo, lahko Hrvaška od BiH zahteva potrditev in izvršitev hrvaške sodbe, ko bo postala pravnomočna. To lahko pomeni, da bo Mamić morebitno zaporno kazen prestajal v BiH, kot je bilo to v primeru sojenja za vojne zločine Branimirju Glavašu, ki je prav tako pobegnil v BiH, nato pa večino zaporne kazni prestal v celici v Mostarju. Sodišče v Osijeku je 6. junija nepravnomočno obsodilo Zdravka Mamića na šest let in pol zapora, njegovega brata Zorana Mamića na štiri leta in 11 mesecev zapora, izvršnega predsednika hrvaške nogometne zveze Damirja Vrbanovića na tri leta zapora in davkarja Milana Pernarja na štiri leta in dva meseca zapora. Sodišče je ugotovilo, da so obsojenci z goljufijami pri prodaji nogometašev Dinama v druge evropske klube oškodovali zagrebški klub za najmanj 15,3 milijona evrov, hrvaški državni proračun pa za skoraj 1,6 milijona evrov.