Sodišče je potrdilo navedbe tožilcev iz hrvaškega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok), ki je bremenilo Zdravka Mamića ter njegovega brata Zorana Mamića, nekdanjega glavnega direktorja in člana uprave Dinama Damirja Vrbanovića in davkarja Milana Pernarja, da so oškodovali zagrebški klub za najmanj 15,3 milijona evrov kot tudi državni proračun za skoraj 1,6 milijona evrov. Nihče izmed obsojencev ni bil navzoč na današnjem izreku kazni.

Sodnik Darko Krušlin je poleg Zdravka Mamića nepravnomočno obsodil Zorana Mamića na štiri leta in 11 mesecev zapora, Pernarja na štiri leta in dva meseca zapora, Vrbanovića pa na tri leta zapora. Sodišče je prav tako določilo, da bodo obsojenci morali vrniti nezakonito pridobljen denar in nepremičnine.

Hrvaški zakon določa pripor v primeru nepravnomočnih sodb za osebe, ki so obsojene na več kot pet let zapora. Zdravko Mamić je v torek objavil, da je v Bosni in Hercegovini, a je zanikal, da bi pobegnil.

Po objavi sodbe je stopil pred novinarje v Međugorju ter je povedal, da »niti v sanjah« ni pričakoval, da bo kaznovan z »enim samim dnevom zapora«. Ocenil je, da gre za »pošastno« sodbo ter je znova zatrdil, da nobena trditev tožilstva ni bila potrjena. Znova je zatrdil, da je nedolžen.

Povedal je, da je zaradi sodbe besen ter zagrozil, da bodo vsi tisti, ki so »prikrojili sojenje in sodbo«, končali v zaporu. »Ne bi rad bil v njihovi koži,« je zagrozil Zdravko Mamić.

Sojenje bratom Mamić, Vrbanoviću in Pernarju so začeli aprila lani. Potek postopka so spremljali številni verbalni incidenti, zaradi katerih so Zdravka Mamića za več mesecev izključili s sojenja.

Obsojenci so od začetka sojenja zanikali navedbe iz obtožnice, njihovi odvetniki so trdili, da Uskok ni dokazal svojih navedb, posebej tistih, ki se nanašajo na nezakonito razdelitev denarja med bratoma Mamić in hrvaškim nogometnim reprezentantom, Luko Modrićem in Dejanom Lovrenom.

Mamićev odvetnik Veljko Miljević je danes novinarjem v Osijeku povedal, da sodišče »absolutno« ni pojasnilo svoje odločitve v obrazložitvi sodbe. Meni, da sodba ni pravična niti je v skladu z zakoni. Zahteval je odgovor, ali je bilo pritiskov na člane sodnega sveta, ki so odločali o odgovornosti obtožencev. Napovedal je pritožbo.