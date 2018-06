Da liberalne zahodne države ponujajo priložnosti za uspeh vsem, ki se dokažejo, brez ozira na korenine, je pravilo, ki se ne udejanja prepogosto. Begunci in migranti so soočeni z vedno zahtevnejšimi, celo nemogočimi pogoji za vstop v državo, redki, ki jim uspe, pa so največkrat potisnjeni na družbeno obrobje. Osamljeni primeri uspešnih ali celo zvezdniških priseljencev so pogosto slepilo, da koncept odprte in vključujoče egalitarne družbe vendarle deluje. S takšnimi primeri nam rada postreže pop glasba in trenutno so priljubljene izvajalke albanskega rodu.

Zvezde iz Prištine

Osemindvajsetletna Bebe Rexha, ki glasbene lestvice trenutno zaseda s skladbo Meant to be, se je rodila in odraščala v newyorški albanski skupnosti, Londončanki Rita Ora in Dua Lipa pa sta s svojim izvorom povezani bolj neposredno, saj sta del svojega življenja preživeli v Prištini na Kosovu. Rita Ora, ki se bo v kratkem oglasila celo na glasbenem festivalu Rise up v Poreču, je znana po uspešnicah, kot sta How we do (party) in R. I. P., rodila se je v Prištini leta 1990, z družino pa so se zaradi političnih napetosti kmalu preselili v London. Družina Sahatçiu (v albanščini to pomeni urar) je priimku zaradi lažje izgovarjave dodala besedo Ora, kar po albansko pomeni čas. Pevka se je izobraževala v gledališki šoli Slyvie Young, kjer so se med drugimi učile Emma Bunton iz zasedbe Spice Girls, Amy Winehouse in Leona Lewis. Nekaj let pozneje se je tja vpisala še Dua Lipa, ki zdaj postaja ne le najuspešnejša albanska izvajalka vseh časov, temveč kar najuspešnejša mlada izvajalka zadnjih nekaj let na splošno.

Dua Lipa kljub prvemu vtisu ni pevkino umetniško ime. Dua po albansko pomeni ljubezen in tako sta pred dvaindvajsetimi leti v Londonu svojo prvorojenko poimenovala imigranta iz Prištine, albanski rock zvezdnik Dukagjin Lipa in njegova soproga Anesa Rexha (brez sorodstvenih povezav s prej omenjeno izvajalko). V London sta tako kot starši Rite Ora pripotovala, da bi se izognila neizogibni vojni in tam so živeli do njenega dopolnjenega trinajstega leta, ko se je družina po osamosvojitvi Kosova odločila, da se vrne domov. Želja po uspehu je Duo Lipa spodbudila, da se je po dveh letih s starši dogovorila za samostojno vrnitev v London. Stanovala je pri družinski prijateljici, obiskovala gledališko šolo in se občasno preizkušala v manekenstvu. Pri šestnajstih je nastopila v oglasu za oddajo X Factor, kjer iščejo pevske talente, prvo pogodbo z založbo pa je pevka z izstopajoče globokim, raskavim glasom podpisala pri devetnajstih letih. Nase je v Evropi kmalu opozorila z uspešnico Be the one, ameriški trg pa jo je spoznal s pesmijo Blow your mind. Leta 2016 je nastopila na velikem prištinskem prizorišču, kjer jo je pozdravilo na tisoče albanskih oboževalcev, na odru pa sta nastopila celo skupaj z očetom, z njegovo lokalno uspešnico Beso në Diell (v prevodu Verjemi v sonce). Dua Lipa ni verjela zaman – njena lani izdana plesna uspešnica New rules je postala himna mladih deklet z ljubezenskimi težavami in na youtubu je videospot februarja letos presegel milijardo ogledov, zaradi česar je poslala zgodovinsko najmlajša izvajalka s takšnim uspehom. Lani je postala najpogosteje predvajana izvajalka na pretočnem kanalu spotify, med drugim je prejela rekordno število nominacij za izvajalko na podelitvi letošnjih britanskih glasbenih nagrad brit (domov je odnesla nagradi za najobetavnejšo in najboljšo izvajalko), za najobetavnejšo so jo razglasili tudi na podelitvi evropskih nagrad postaje MTV. Letošnje poletje je ponovno v njeni domeni – nastopila je na finalu nogometne evropske lige prvakov, na lestvicah pa kraljuje s klubsko uspešnico One kiss, posneto v sodelovanju s Calvinom Harrisom, trenutno najdobičkonosnejšim didžejem na svetu.