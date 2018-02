Dui Lipi, v Londonu rojeni glasbenici kosovsko-albanskih korenin, ki se je kot najstnica sprva poskusila v manekenstvu, je uspelo na platformi Youtube s singlom New Rules preseči milijardo ogledov. Prepričala je tudi z med kritiki zelo dobro sprejetim debitantskim albumom iz leta 2017, ki ga je imenovala po sebi.

»Hvala, da se je ta noč začela tako čarobno,« je ob prejemu nagrade za najboljšo britansko izvajalko iz rok avstralske pop pevke Kylie Minogue dejala 22-letnica. Ko je bila razglašena še za najbolj obetavno novo glasbeno izvajalko oz. najuspešnejši preboj, je po nagrado na oder prišla z mlajšima sestro in bratom in dejala: »Rekla sem jima, naj verjameta v čarovnijo, ker je resnična.«

Sheeran ni ostal praznih rok, saj je prejel nagrado za globalni uspeh. Nagrado mu je podelil kitarist The Rolling Stones Ronnie Wood, ki je pohvalil Sheeranov talent in poudaril, da je kljub velikemu uspehu ostal prizemljen. Njegova zadnji album, naslovljen po znaku za deljenje, je podrl številne rekorde, vključno na platformi Spotify, kjer so našteli prek 57 milijonov poslušanj albuma od njegovega izida.

Ameriški raper Kendrick Lamar , ki je nagrado prejel od nogometaša Harryja Kanea , je obveljal za najboljšega mednarodnega izvajalca, skupina Foo Fighters pa je slavila v kategoriji najboljše mednarodne zasedbe. Britanski singl leta je ustvaril Rag'n'Bone Man s pesmijo Human, najboljša mednarodna izvajalka je postala Lorde. Nagrado za najboljši britanski video je prejel Harry Styles , ki je prepričal z videom za pesem Sign of the Times.

Opozorila na spolna nadlegovanja v industriji

Podelitve britov so že večkrat zasenčili incidenti in polemike, tokrat pa so se, kot piše francoska tiskovna agencija AFP, glasbeniki vedli lepo. Zmotil je morda le trenutek, ko so frontmana skupine Gorillaz Damona Albana na hitro prekinili, ko se je zdelo, da dobiva njegov govor ob sprejemanju nagrade za najboljšo britansko skupino politične tone. »Ta država je lepa in je del čudovitega sveta, a ne dovolite, da bi postala izolirana,« je med drugim dejal.

Celotna podelitev je tudi sicer imela politične obrise. Veliko gostov se je pojavilo s pripetimi značkami v obliki vrtnice in tudi s pravimi belimi vrtnicami, s katerimi so želeli opozoriti na spolna nadlegovanja v glasbeni industriji in pokazati solidarnost z žrtvami spolnih zlorab. Med njimi so bili Sheeran, Paloma Faith, Rita Ora, Justin Timberlake ter Liam Payne in Cheryl Cole.