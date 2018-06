Sredozemsko morje skupaj z Jadranom postaja eno najbolj onesnaženih morij s plastiko in tudi v slovenskih vodah koncentracije plavajoče mikroplastike presegajo tiste, ki so jih izmerili v enem najbolj znanih »plastičnih otokov« v Tihem oceanu. Posledice se odražajo tudi v morskem življu. Plastične delce so raziskovalci Morske biološke postaje Piran v okviru projekta DeFishGear našli v vsaki sedmi pregledani ribi iz slovenskega morja in prav vsaki školjki. »V 15 odstotkov ribjih želodcev smo našli en delec ali več mikroplastike. Pogledali smo tudi školjke in v vsaki je bilo od