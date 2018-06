Monica Stambrini, filmska režiserka: Pri seksualnem užitku ni pravil

Annie Sprinkle je leta 2001 zapisala, da rešitev za težave s slabo pornografijo ni to, da pornografijo ukinemo, temveč da posnamemo boljšo. Italijanska režiserka Monica Stambrini se skupaj z rimskim kolektivom Le Ragazze del Porno , ki ga je soustanovila, ravna po enakem načelu: ob ustanovitvi so si za cilj zastavile produkcijo kratkih avtorskih pornofilmov, ti pa naj bi obsegali vse od igranih do gonzo in dokumentarnih filmov ali videoarta, predvsem pa naj ne bi bili namenjeni zgolj heteroseksualnim moškim, temveč vsem vrstam občinstva.