Tako nam je pisala bralka, nova uporabnica klimatske naprave. Novo hladivo uporablja vse več proizvajalcev klimatskih naprav in tudi v podjetju Mitsubishi v seriji MSZ-LN, A in nekaterih drugih, v Sloveniji pa je generalni zastopnik podjetje Ream.

To pomeni, da lahko pri tem sredstvu uporabimo po potrebi tudi daljše napeljave med enotami. Proizvajalce klimatskih naprav so k spremembam hladilnega sredstva v preteklosti prisilili različni protokoli (kjotski, pariški), zagotovo pa je njihova odločitev za prehod na novo hladilno sredstvo odvisna od številnih dejavnikov, kot so omenjeni vpliv na okolje, energijska učinkovitost, varnost in stroškovna učinkovitost.

Hladilno sredstvo R-410A je trenutno še najpogosteje uporabljano v klimatskih napravah, ampak če bi vsa hladiva v obstoječih napravah spremenili v R32, bi se vpliv klimatskih naprav na globalno segrevanje do leta 2030 zmanjšali za približno slabih 20 odstotkov v primerjavi z nadaljnjo uporabo R-410A. Vpliv na okolje pa seveda ni edini argument za uvajanje tega novega hladilnega sredstva. Pri klimatskih napravah proizvajalci sledijo čim boljšemu prenosu toplote med zunanjo in notranjo enoto, R32 pa dosega približno deset odstotkov boljše rezultate.

Dickinson napoveduje rast prodaje klimatskih naprav s tem sredstvom, najbolje pa odgovarja na vprašanje glede nove in nepreizkušene tehnologijo: »Na Japonskem prodajamo klimatske naprave s tem novim hladivom že več kot tri leta in je že nameščenih in delujočih več kot deset milijonov enot.«

Produktni specialist v podjetju Mitsubishi Electric Carl Dickinson razlaga prednosti novega hladiva. Tako ima nizek GWP (675), ničelni potencial za deformacijo ozonskega plašča (ODP), je idealen za naslednjo generacijo opreme, omogoča večjo učinkovitost in daljše razvodne cevi, omogoča manjši volumen hladilnega sredstva na kW, je dokaj dostopen, predvsem pa je R32 enokomponentno hladilno sredstvo, kar pomeni, da ga je lažje ponovno uporabiti in reciklirati. Prav tako je razmeroma poceni za proizvodnjo. Je tudi nizko toksičen, je odporen proti ognju oziroma se težko vžge in ne eksplodira.

Oblika, barva, filtrirni sistem …

Nove serije klimatskih naprav Mitsubishi prinašajo nekatere novosti, že obstoječe rešitve in predvsem tudi večje udobje. Poleg oblike in energijske učinkovitosti so pri klimatskih napravah na prvem mestu zagotovo filtrirni sistemi za čiščenje zraka. Notranje enote iz serije MSZ-LN omogočajo izbiro v štirih barvah: rubinasto rdeči, biserno beli, oniks črni in beli. Filtrirni sistem Plasma Quad PLUS za čiščenje zraka v notranjih enotah učinkovito odstrani večino vrst onesnaževal: bakterije, viruse, alergene in prah, ki jih je v zraku največ, ter preprečuje nastajanje plesni in delcev PM.

Plasma Quad PLUS napada bakterije in viruse v notranjosti enote s pomočjo močnega, zavesi podobnega električnega polja s sproščanjem električnega toka prek celotne odprtine za zajem zraka. Elektrode iz volframa zagotavljajo zmogljivo razelektritev. Poleg tega je električno polje namesto standardne okrogle oblike sploščeno v obliko, podobno traku, zaradi česar je močnejše in učinkovitejše.